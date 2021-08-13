Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı'nı da yeniledi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı'nı da yeniledi. Sil baştan inşa edilen yeni muhtarlık binasında mahalle muhtarı Selahattin Beyler'i ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, "İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki kamu binalarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak Altıntepsi Mahalle muhtarlık binasını yenileyen ve teknolojik donanımlar ekleyen belediye modern bir yapıyı vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle muhtarı Selahattin Beyler'i yeni muhtarlık binasında ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu çerçevede Altıntepsi Muhtarlık binamızı da baştan başa yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturduk. Halkımız ve ilçemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Muhtar Selahattin Beyler de muhtarlık binasının yenilenmesini sağlayan Başkan Aydıner'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı