Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi

Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı'nı da yeniledi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki muhtarlık binalarını yenileme programı kapsamında, Altıntepsi Mahalle Muhtarlığı'nı da yeniledi. Sil baştan inşa edilen yeni muhtarlık binasında mahalle muhtarı Selahattin Beyler'i ziyaret eden Başkan Atila Aydıner, "İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki kamu binalarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak Altıntepsi Mahalle muhtarlık binasını yenileyen ve teknolojik donanımlar ekleyen belediye modern bir yapıyı vatandaşların hizmetine sundu. Mahalle muhtarı Selahattin Beyler'i yeni muhtarlık binasında ziyaret eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İlçemizdeki kamu binalarını bir bir modernize ederek, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu çerçevede Altıntepsi Muhtarlık binamızı da baştan başa yenileyerek güzel bir görünüme kavuşturduk. Halkımız ve ilçemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Muhtar Selahattin Beyler de muhtarlık binasının yenilenmesini sağlayan Başkan Aydıner'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Caner Erkin Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Alex Teixeira Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altıntepsi yeni muhtarlık binası hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:40:43. #1.15#

title