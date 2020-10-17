Altıntaş AK Gençlik'te yeni Başkan Ahmet Tekin
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Altıntaş AK Gençlik'te yeni Başkan Ahmet Tekin

17.10.2020 20:39 | Son Güncelleme: 17.10.2020 20:43
Altıntaş AK Gençlik'te yeni Başkan Ahmet Tekin

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildiKongreye AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak,...

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kongreye AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve partililer katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Altıntaş Gençlik Kolları başkanlığına, üyelerin tamamının oyuyla seçilen Ahmet Tekin, "Ülkemizin ve ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacak ve mensubu bulunmaktan onur ve gurur duyduğumuz teşkilatımıza layık gençler olacağız. Eski Başkan Veysel Şafak'a teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, yaptığı açıklamada, "Samimiyet ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göreve başlayan Ahmet Tekin'e başarılar diliyoruz. Ak Parti'de vedalar bir son değil, yeni bir başlangıçtır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Altıntaş AK Gençlik'te yeni Başkan Ahmet Tekin
Altıntaş AK Gençlik'te yeni Başkan Ahmet Tekin
Altıntaş AK Gençlik'te yeni Başkan Ahmet Tekin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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