Altınözü'nde Okuma Yazma Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Altınözü Halk Eğitim Merkezi tarafından 27 kurs açıldı.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, Büyükburç İlköğretim Okulu'nda kampanya kapsamında eğitim gören vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

Kaymakam Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede okuma yazma seferberliği çerçevesinde açılan 27 kursta 300'e yakın kursiyerin ders başı yaptığını belirtti.

Okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmamasını dileyen Uygur, bunun için çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Kursa katılan 4 çocuk annesi Cemile Albayrak ise, okuma yazma seferberliğine katıldığından dolayı çok memnun olduğunu belirterek kendilerine bu imkanı sunan herkese teşekkür etti.

Okuma yazma öğrenmeye 68 yaşında başlayan 5 çocuk ve 8 torun annesi Fahriye Albayrak da, "Bu yaşıma kadar okuma yazma bilmiyordum. Hamdolsun ki Cumhurbaşkanımız ve eşi böyle bir seferberlik başlattı. Bizler de bunu duyar duymaz, koşa koşa okula geldik. İnşallah okuma yazma öğreneceğiz." diye konuştu.