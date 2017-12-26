Altınözü'de Çok Amaçlı Salon Açılışı

Altınözü ilçesinde çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.



Enek Mahallesi'ndeki açılışa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, CHP Altınözü İlçe Başkanı Hamit İsaoğulları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaymakam Uygur, açılışta yaptığı konuşmada, ilçe halkının hizmeti hak ettiğini belirterek hizmette emeği geçenlere teşekkür etti.



Uygur, Büyükşehir belediye başkanımızın çok amaçlı salonlarla, parke ve asfalt yollarla ve içme sularıyla Altınözü hemşehrilerimizin hizmetinde olduğunu ifade etti.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş ise göreve geldikleri ilk günden bu güne yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Amaçlarının kentin her yerini güzelleştirmek olduğunu kaydeden Savaş, "Bizler Altınözü'ne hizmet etmeye devam edeceğiz. Kaymakamlığın da hizmetleriyle bizim yükümüz azalıyor. Salonumuz gayet güzel olmuş ancak bu mahalleye daha büyük bir salon yakışır. Bu yüzden Fen İşleri Daire Başkanımıza gerekli talimatı verdim. Salonumuz yaklaşık 8 metre daha büyüyecek." diye konuştu.



Konuşmaların ardından çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.