Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı

Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Zabıta Haftası dolayısıyla personeller ile bir araya gelerek, haftalarını kutladı.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Zabıta Haftası dolayısıyla personeller ile bir araya gelerek, haftalarını kutladı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve 195'incisi gerçekleşen Zabıta Haftası münasebetiyle zabıta personellerini kabul ederek haftalarını kutladı. Zabıta teşkilatının şehrin huzur ve güvenliği için görev yaptığını ifade eden Başkan Tören, pandemi döneminde de ekiplerin yoğun çaba sark ettiklerini ifade etti.

Başkan Tören, zabıta ekiplerine yönelik yaptığı konuşmada, "Belediyemizin dışa açılan yüzü, müşfik eli, merhamet gözü sizsiniz. Garibe koşan, kimsesize koşan, şehirdeki huzuru sükunu barışı adaleti zedeleyecek yanlışlara müdahale eden sizsiniz. Merhametiyle mazlumu ayağa kaldıran da yine sizlersiniz. Pandemi süreci içerisinde jabıta ailemiz bu şehirde toplumun sağlığı ve huzuru için özveriyle çalışmış ve alın teri dökmüş daima vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı hassasiyetle aynı yüksek güvenle aynı birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuyla şehrimize ve hemşehrilerimize birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Altınordu Belediyesi Zabıta ekipleri başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve sağlığı için görevlerini özveriyle sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Programda, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt ve Cihat Demiralp de hazır bulundu. - ORDU

Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı
Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Defne Samyeli Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altınordu'da 'Zabıta Haftası' kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:05:24. #1.14#

title