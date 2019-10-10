Altınokta Körler Derneğinde Pehlivan güven tazeledi

10.10.2019 15:32

Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu, MASKİ İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Pehlivan, yeniden başkanlığa seçildi.



Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hüseyin Pehlivan güven tazeledi. İkiz Kuleler Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurula, Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı Fermani Kurtel, genel merkez yönetim kurulu üyesi Yaşar Seven ve İstanbul Şube Başkanı Ziya Özdem katıldı. Genel kurulda iki aday yarıştı. Mevcut başkan Hüseyin Pehlivan ve Memnune Gül'ün yarıştığı genel kurulda 108 dernek üyesi oy kullandı. Oylama sonucunda mevcut başkan Hüseyin Pehlivan 71 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Özcan Arslan, Nurcan Dereli Taş, Selami Pazar ve Mehmet Şimşek oldu.



Altınokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, mutlu olduğunu belirterek, kendisine oy veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA