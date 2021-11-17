Altınla ilişkisini duyanlar çok şaşırıyor! İşte "Foyası ortaya çıkmak" sözünün geldiği yer

Anadolu halkı, günlük hayatta başına gelen olaylara ilişkin birçok deyim kullanıyor. Ancak bu ilginç deyimler kadar deyimlerin nereden geldikleri de merak ediliyor. O deneyimler arasında en dikkat çekenlerden biri "Foyası ortaya çıkmak" şeklindeki deyim. Yalan veya yanlış bir durumun ortaya çıkması anlamında kullanılan bu deyimin altınlar ve kuyumcularla çok yakından ilgisi var.

SAHTEKARLAR İÇİN KULLANILIR

Kuyumcular yaptıkları yüzük, küpe, gerdanlık gibi ziynet eşyalarının üzerine mücevherin ışığı daha iyi yansıtması ve parlaklığının artması için FOYA adı verilen bir madde sürerler. Zamanla sürülen foya dökülür. Bu duruma foyası çıkmış denilir. Halk arasında yalan söyleyen, sahtekarlık yapan kişilerin yalanları ortaya çıktığında "foyası meydana çıktı" şeklinde benzetme yapılır.

KÜLTÜR AKTARIMI

İşte dilden dile dolaşan ve günümüze kadar gelen "Foyası ortaya çıkmak" sözünün kökeni buradan gelmektedir. Günlük hayatımızda duyduğumuz birçok deyim aslında kültür aktarmasıdır. Uzmanlar, bu aktarmaların korunmasının çok önemli olduğunu savunuyor.

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