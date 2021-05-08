Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı
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Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı

Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altındağ Belediyesi'nin parklarda yapmış olduğu geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması vatandaşlardan tam ot aldı.

Altındağ Belediyesi'nin parklarda yapmış olduğu geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması vatandaşlardan tam ot aldı.

Altındağ Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda aileleriyle birlikte zaman geçirmeleri için parklarda geniş çaplı bakım, onarım ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Asım Balcı, "Sokağa çıkma kısıtlaması süresini iyi değerlendirdik. Altındağlı vatandaşlarımız, kısıtlama süresi bittiğinde tertemiz ve bakımlı parklara kavuşsun, yaz aylarının tadını çıkarsın istedik. Bu nedenle, parklarımızı vatandaşlarımız daha rahat ve güvenle kullanabilsinler diye, itinayla bakım ve onarımdan geçirdik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte parklar Altındağlılar için hem serinleme hem de sosyalleşme alanına dönüşüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın parklarda huzur içinde vakit geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin ilçe genelindeki parklarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Balcı, "Ekiplerimiz oldukça titiz bir biçimde çalışıyor. Çimler biçiliyor, yabani otların oluşturduğu kötü görüntü gideriliyor. Rengarenk mevsimlik çiçekler dikiliyor, çiçek partelleri yenileniyor. Ayrıca parklarımızda bulunan bank ve kamelya gibi donatı elemanları yenileniyor, gereken onarımlar yapılıyor. Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda, aileleriyle beraber, keyifli vakit geçirmeleri bizim tek isteğimiz. Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak, Altındağ genelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı
Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı
Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı
Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı
Altındağ'da parklar vatandaşlardan tam not aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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