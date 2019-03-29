Altınçağ'da Bilim Sergisi Sivas'ta Sergilenecek

Altınçağ'da Bilim Sergisi Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında valilik koordinesinde Sivas'ta sergilenecek.

Türk ve İslam Kültürü'nü anlatan, yerli mühendisler ve uluslararası bilim camiasında önemli yerlere sahip Türk ve İslam tarihi akademisyenleri ile çalışılarak oluşturan sergi Kongre Müzesi bahçesinde 5 Nisan tarihinde açılacak.

İslam Coğrafyası'nda yaşamış ve bilim ve teknolojiye katkıda bulunmuş bilim insanlarının 7'nci yüzyıldan 16'ncı yüzyıla kadar olan Altın Çağ döneminde yaptığı icatlar ve keşiflerin sergilendiği ve anlatıldığı Altınçağ'da Bilim Sergisi Dünya'da dördüncü kez Sivas'ta görücüye çıkacak. İslam medeniyetinin bilim, teknoloji, güzel sanatlar gibi birçok alanında toplumların gelişimine katkıda bulunan ve yeni buluşlar kazandıran bilim adamlarının eserlerini sergilemek üzere Sivas Valiliği destekleriyle sergi 5 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Altınçağ'da Bilim Sergisi, ziyaretçileriyle Türk ve İslam medeniyetinin bilim adamlarının yapıtlarını ve keşiflerini paylaşarak gelecek için bu dahilerden ilham alınmasını ve görkemli geçmişin herkes tarafından öğrenilmesini amaç ediniyor.

Tıp alanında önde gelen bilim insanı El Zehravi, gök bilimi konusunda Takiyüddin ve El Biruni'nin yanı sıra, iki kıta arasında planörle uçmayı başaran ilk insan Hezarfen Ahmed Çelebi, eserleri ile Avrupalı birçok mimara ilham kaynağı olan önemli başyapıtların mimarı Mimar Sinan, tarım endüstrisi ve bitkiler konusunda çok önemli makineleri ve mekanizmaları geliştiren mühendislik dehaları El-Cezeri gibi Türk ve İslam Medeniyeti'ne ait bir çok önemli bilim adamının buluşları, sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde Mersin, İstanbul ve Trabzon'dan sonra Sivas'ta açılacak olan sergi, ücretsiz gezilebilecek. - SİVAS

Kaynak: İHA