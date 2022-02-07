'Altın Yumurtanın Hikâyesi' çocuk tiyatrosu, ilk gününde miniklerden yoğun ilgi

Minikleri zaman zaman kahkahaya boğan oyun, ilk gününde büyük alkış topladı. Ormanda yaşayan ve vahşi birer hayvan olan kurt ve tilkinin eğlenceli hikâyesinin sergilendiği tiyatroda, sanatın renkli dünyasında yolculuğa çıkan çocukların şaşkın bakışları ise gözlerden kaçmadı. 'Altın Yumurtanın Hikâyesi' çocuk tiyatrosu,Şubat ayı boyunca Pazar günleri Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu'nda seyirci karşısına çıkacak.

HAYDİ ÇOCUKLAR TİYATROYA

Yıldırım'da sanatla tanışmayan çocuğun kalmayacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Çocukların kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve hayal dünyalarını zenginleştirmek amacıyla onlara özel kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Miniklerimize tiyatro sevgisini aşılamak için çocuk oyunlarıyla buluşturuyoruz. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu'nda düzenlediğimiz oyuna yüzlerce miniğimiz katıldı ve birbirinden eğlenceli anlar yaşadılar. Şubat ayı boyunca Pazar günleri gösterime sunulacak olan oyunumuza tüm Yıldırımlı evlatlarımızı bekliyoruz" dedi.

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