Altın Yıldız Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altın Yıldız Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu

25.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:18
Altın Yıldız Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu

Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 'Kadına Şiddete Hayır' temalı törende birçok başarılı isim ödülünü alırken artan kadın şiddetine de tepki gösterdi.

Melih Çapın tarafından organize edilen ve birçok başarılı ismi bir araya getiren Altın Yıldız Ödülleri dün yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Medya, spor, ekonomi ve sanat dünyasında başarı yakalayan birçok isim 2020 yılında yaptıkları çıkışı aldıkları ödüller ile taçlandırdı. 'Kadına Şiddete Hayır' temalı törende ödüllerini alan isimler yaşanan şiddet olaylarına da tepkisini gösterdi.

İHA 3 ÖDÜL ALDI

Gökay Kalaycıoğlu'nun başarılı sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde İhlas Medya Grubu üç ödüle layık görüldü. Yılın en iyi haber kanalı TGRT Haber olurken, yılın en iyi erkek haber spikeri de TGRT Haber'den Mehmet Aydın oldu. En iyi haber ajansı dalında ödülün sahibi İHA olurken, ödülü ajans adına Sait İnanç aldı.

Altın Yıldız Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu

MÜZİK ONUR ÖDÜLÜ BURCU GÜNEŞ'İN OLDU

Gecede senenin en iyi sanatçıları da ödüllerini aldı. Pop müzik alanında yılın en iyi sanatçısı Tuğba Özerk olurken, en iyi pop erkek sanatçısı da Bahadır Tatlıöz oldu. Yılmaz Morgül ve Umut Akyürek Türk Sanat Müziği alanında, Ferman Toprak ve Lerzan Mutlu fantezi müzik dalında yılın en iyileri seçildi. Müzik Onur Ödülünün sahibi ise Burcu Güneş oldu.

DEFNE YALNIZ YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜNÜ ALDI

Nagihan Karadere ve Ümit Karan'ın spor onur ödülü aldığı gecede Kaynanalar dizisiyle gönüllere taht kuran Defne Yalnız Yaşam Boyu Onur ödülüne layık görüldü.

YILIN EN İYİ HABER PORTALI ÖDÜLÜ

Medya alanında birçok isim ve kurumun ödül aldığı gecede Haberler.com da Yılın En İyi Haber Portalı ödülüne layık görüldü.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Burak Özçivit Aslı Tandoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Okan Buruk Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ankara Yatırım Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altın Yıldız Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:18:58. #1.14#
title