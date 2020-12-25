Altın Yıldız Ödülleri yapılan törenle sahiplerini buldu

Melih Çapın tarafından organize edilen Altın Yıldız Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. 'Kadına Şiddete Hayır' temalı törende birçok başarılı isim ödülünü alırken artan kadın şiddetine de tepki gösterdi.

Melih Çapın tarafından organize edilen ve birçok başarılı ismi bir araya getiren Altın Yıldız Ödülleri dün yapılan görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Medya, spor, ekonomi ve sanat dünyasında başarı yakalayan birçok isim 2020 yılında yaptıkları çıkışı aldıkları ödüller ile taçlandırdı. 'Kadına Şiddete Hayır' temalı törende ödüllerini alan isimler yaşanan şiddet olaylarına da tepkisini gösterdi.

İHA 3 ÖDÜL ALDI

Gökay Kalaycıoğlu'nun başarılı sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde İhlas Medya Grubu üç ödüle layık görüldü. Yılın en iyi haber kanalı TGRT Haber olurken, yılın en iyi erkek haber spikeri de TGRT Haber'den Mehmet Aydın oldu. En iyi haber ajansı dalında ödülün sahibi İHA olurken, ödülü ajans adına Sait İnanç aldı.

MÜZİK ONUR ÖDÜLÜ BURCU GÜNEŞ'İN OLDU

Gecede senenin en iyi sanatçıları da ödüllerini aldı. Pop müzik alanında yılın en iyi sanatçısı Tuğba Özerk olurken, en iyi pop erkek sanatçısı da Bahadır Tatlıöz oldu. Yılmaz Morgül ve Umut Akyürek Türk Sanat Müziği alanında, Ferman Toprak ve Lerzan Mutlu fantezi müzik dalında yılın en iyileri seçildi. Müzik Onur Ödülünün sahibi ise Burcu Güneş oldu.

DEFNE YALNIZ YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜNÜ ALDI

Nagihan Karadere ve Ümit Karan'ın spor onur ödülü aldığı gecede Kaynanalar dizisiyle gönüllere taht kuran Defne Yalnız Yaşam Boyu Onur ödülüne layık görüldü.

YILIN EN İYİ HABER PORTALI ÖDÜLÜ

Medya alanında birçok isim ve kurumun ödül aldığı gecede Haberler.com da Yılın En İyi Haber Portalı ödülüne layık görüldü.