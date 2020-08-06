Altın suyu kullanılarak restore edildi, Türkiye'de örneği az
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altın suyu kullanılarak restore edildi, Türkiye'de örneği az

Altın suyu kullanılarak restore edildi, Türkiye'de örneği az Türkiye'de örneği az rastlanmasıyla ilgi çekiyor Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan, kök boya ve altın suyu kullanılarak restore edilen 125 yıllık Merkez cami bitkisel temalı motifleriyle dikkat çekiyor Sivas'ın Altınyayla...

Altın suyu kullanılarak restore edildi, Türkiye'de örneği az
06.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:51

Altın suyu kullanılarak restore edildi, Türkiye'de örneği az

Türkiye'de örneği az rastlanmasıyla ilgi çekiyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan, kök boya ve altın suyu kullanılarak restore edilen 125 yıllık Merkez cami bitkisel temalı motifleriyle dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan, kök boya ve altın suyu kullanılarak restore edilen 125 yıllık Merkez cami bitkisel temalı motifleriyle dikkat çekiyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan Merkez Cami ahşap üzerine boyama, çakma ve kabartma teknikleriyle yapılmış süslemeleriyle dikkat çekiyor. Süslemelerin de bitkisel temanın kullanıldığı cami 1895 yılında Ahmet Ağa tarafından yaptırıldı. Yerleşim yerinde ki ilk camii olarak da bilinen Merkez cami halk arasında Ahmet Ağa cami olarak da anılıyor. 125 yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan cami 2 yıllık restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz günlerde tekrar ibadete açıldı. Restorasyon çalışmalarında rengi solan süslemeler kök boya ve altın suyu kullanılarak tekrar canlandırıldı.

Altın suyu kullanılarak restore edildi

Altınyayla İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz, Caminin Türkiye genelinde örneğine az rastlanan bir cami olduğunu belirterek, "İlçe eşrafından Ahmet Ağa adındaki zatı-ı muhterem bu camimizi usta Mahmud adına yaptırmıştır. Camimiz kargir bina ve yığma şeklinde yapılmıştır. Dikdörtgen şeklinde bir camidir. Dolayısıyla Türkiye genelinde örneği az rastlanan bir camidir. Özellikle tavan süslemeleri bakımından da az rastlanan bir camidir. Cami içi duvarlarında yapılan raspa sonucu kalem işi bezemeler vardır. Bunun yanında güzel beyitlerle camiyi yapan ustalar tarafından ve yine aynı şekilde duvarlara bir takım beyitlerle camiyi yapan ustanın ismi zikredilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kök boyası kullanıldı

Müftü Gündüz, 100 senelik cami olması dolayısıyla motiflerin solduğunu dile getirerek, "Bu iki yıl içerisinde camiye restorasyon çalışmaları yapıldı. 100 senelik bir cami olması hasebiyle üst tavanındaki motifler solmuştu. Dolayısıyla onun solgunluğunun canlanması açısından kök boya kullanılarak bir restorasyon çalışması yapıldı. Yine aynı şekilde altın suyu kullanılarak süslemeler yapıldı. Şu anda camimiz ibadete açılmış vaziyette. Dolayısıyla cemaatini bekliyor. Cemaatimizin daha önceden de müthiş bir teveccühü vardı. Aynı şekilde yine devam etmektedir"dedi.

Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ise "2 yıl önce restorasyonuna başlanan camimizin restorasyonu bitmiş ve ibadete açılmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi de Altınyayla ilçesinde ki Ahmet ağa camini görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu Güncel
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı Politika
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 484 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Yeğeninin hakaret ettiği iddiasıyla hemşire ablasını 9 yerinden bıçakladı
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ümit Dündar Hulusi Akar Mustafa Destici Bülent Bostanoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Altın suyu kullanılarak restore edildi, Türkiye'de örneği az - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:52:22. #1.15#
title