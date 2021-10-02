'Altın Portakal' kırmızı halı ve galayla başladı (2)

ANTALYA (DHA) - 'FİLMLERİ İZLEMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'

Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Emin Alper, "Türkiye'nin en eski festivalinde jüri başkanı ve üyesi olmak ayrıca heyecan verici. Çok heyecan verici filmler izleyeceğimizi düşünüyoruz. Filmleri izlemek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından tüm filmlerin kısa gösterimleri davetlilere sunuldu ve jüri üyeleri tanıtıldı. Festival açılış konuşmasının ardından sanatçı Erol Evgin söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.