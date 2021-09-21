'Altın Portakal'da 'Uluslararası' heyecan başladı

BU yıl, '58. ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak 10 film ve bu filmleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde, 'Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında 'Altın Portakal' heykelleri için jüri karşısına çıkacak.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın kazananları, 9 Ekim'de festivalin 'Kapanış ve Ödül Töreni'nde belli olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer ve yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum'un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.