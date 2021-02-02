Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı

- Altın madeni işçileri 15 TL'lik zamma tepki için eylem yaptı Taşeron firma ile anlaşamayan yaklaşık 500 işçi yürüyüşe geçti Kayseri'de Kanadalı şirketin işlettiği altın madeninde taşeron firmanın maaşlara 15 TL'lik zam yapmasına tepki gösteren işçiler eylem yaptı.