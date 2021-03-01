Altın Küre Ödülleri kazananlar kimler? Oscar'ın habercisi Golden Globes 2021 kazananları! Queens's Gambitt'te ödül aldı!

Oscar ödülleri öncesi düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni bu gece gerçekleşti. Ödül töreninde geçtiğimiz sene en çok konuşulan yapımlar pek çok ödül aldı. Altın Küre Ödülleri'ni kim kazandı sorusu cevabını buluyor. Altın Küre Ödülleri kazananlar kimler? İşte, Oscar'ın habercisi Golden Globes 2021 kazananları!

Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri, salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlanan 78. Altın Küre Ödülleri töreninde sahiplerini buldu.

The Crown, Drama Dalında En İyi Dizi seçilirken; başrol oyuncuları Emma Corrin, En İyi Kadın Oyuncu; Josh O'Connor da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri kazananları...

TARİHE GEÇTİ

Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.

Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.

EN İYİ FİLM



Nomadland

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM



Minari (ABD)

EN İYİ FİLM (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Borat Subsequent Moviefilm

EN İYİ ANİMASYON



Soul

EN İYİ ERKEK OYUNCU



Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

EN İYİ KADIN OYUNCU



Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Sacha Baron Cohen, Borat Subsequent Moviefilm

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Rosamund Pike, I Care A Lot

EN İYİ YÖNETMEN



Chloe Zhao, Nomadland

EN İYİ SENARYO



The Trial of the Chicago 7

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU



Jodie Foster, The Mauritanian

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ



Soul - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI



Io Si (Seen) - The Life Ahead

EN İYİ DİZİ (DRAMA)



The Crown

EN İYİ DİZİ (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)



The Queen's Gambit

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)



Anya Taylor-Joy, The Queen's Gambit

EN İYİ KADIN OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Catherine O'Hara, Schitt's Creek

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA)



Emma Corrin, The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAMA)



Josh O'Connor, The Crown

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)



Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

EN İYİ KADIN OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)



Gillian Anderson, The Crown

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU (MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ)



John Boyega, Small Axe

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Schitt's Creek

EN İYİ ERKEK OYUNCU (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)



Jason Sudeikis, Ted Lasso

CAROL BURNETT ÖDÜLÜ



Norman Lear