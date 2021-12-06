2021 Altın Kelebek kazananları! 47. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu

Altın Kelebek kazananları kim oldu? 47. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? sorularının yanıtı merak edildi. Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, ünlüler geçidine sahne oldu. Farklı kategorilerde en iyilerin seçildiği törenle ilgili olarak "2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı.

Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

ALTIN KELEBEK KAZANANLARI VE SAHİPLERİ

Geçtiğimiz gün düzenlenen 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi bugün de medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Altın Kelebek'te ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğrul'a gitti.

En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına verildi.

En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı.

En İyi Erkek Sunucu Ödülü ise Acun Ilıcalı'nın oldu.

Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri; Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen oldu.

Diğer ödül alan isimler şöyle;

En İyi Fantezi Müziği Erkek Şarkıcı; Hakan Altun

En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı; Ebru Yaşar

En İyi Dijital İçerik; Konuşanlar- Hasan Can Kaya

En İyi İnternet Dizisi; Bir Başkadır

En iyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı; Ekin Uzunlar

En Halk Müziği Kadın Şarkıcı; Zeynep Bakşi

En İyi Müzik Grubu; Madrigal

En İyi Yarışma Programı; MasterChef

En İyi Magazin Programı; Magazin D- KANAL D

Yılın Şarkısı; Edis & Emrah Karakuyu- Martılar

Yılın Şarkısı; SEFO- Bilmem mi?

En İyi Erkek Şarkıcı; Edis

En İyi Kadın Şarkıcı; Hadise

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu; Cengiz Bozkurt

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu; Günay Karacaoğlu- Gençliğim Eyvah

En İyi Komedi Dizisi; Çok Güzel Hareketler 2- KANAL D

Azerbaycan'ın Parlayan Yıldızı; Nahide Babashli

En İyi DJ; Burak Yeter

En İyi Çıkış Yapan; Zehra

En İyi Erkek Influencer; Cemal Can Canseven

En İyi Dizi Müziği; Alp Yenier- Masumlar

En İyi Haber Programı; 5N1K- Cüneyt Özdemir

Programı; 5N1K- Cüneyt Özdemir En İyi Erkek Haber Sunucusu; Deniz Bayramoğlu

Sunucusu; Deniz Bayramoğlu En İyi Kadın Haber Sunucusu; Nazlı Çelik

Sunucusu; Nazlı Çelik En İyi Dizi Çifti; Sen Çal Kapımı (Hande Erçel- Kerem Bürsin)

En İyi Proje Albümü; 1977 SEZEN'Lİ ŞARKILAR (EMİR ERSOY)

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