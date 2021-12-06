2021 Altın Kelebek kazananları! 47. Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının enleri olarak anılan Altın Kelebek Ödülleri, 2021 yılında da sahiplerini buldu. Pantene sponsorluğunda gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri, 47'nci kez sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel'in üstlendiği tören Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan ödül töreni için binlerce katılımcı oy kullandı. Altın Kelebek kazananları ve Altın Kelebek ödülü alanları sizler için derledik.
Altın Kelebek kazananları kim oldu? 47. Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ödül alanlar kimler, hangi ünlüler oldu? sorularının yanıtı merak edildi. Dün akşam düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri, ünlüler geçidine sahne oldu. Farklı kategorilerde en iyilerin seçildiği törenle ilgili olarak "2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar kimler?" soruları yanıt aramaya başladı.
Altın Kelebek Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D'den canlı olarak yayınlanmaktadır.
ALTIN KELEBEK KAZANANLARI VE SAHİPLERİ
Geçtiğimiz gün düzenlenen 2021 Pantene Altın Kelebek ödül alanlar listesi bugün de medya ve magazin gündeminin takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. Altın Kelebek'te ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın oldu.
- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Çağlar Ertuğrul'a gitti.
- En İyi Gündüz Kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına verildi.
- En İyi Kadın Sunucu kategorisinde ödülü Müge Anlı aldı.
- En İyi Erkek Sunucu Ödülü ise Acun Ilıcalı'nın oldu.
- Pantene Yıldızı Parlayan Ödülü'nün sahipleri; Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen oldu.
Diğer ödül alan isimler şöyle;
- En İyi Fantezi Müziği Erkek Şarkıcı; Hakan Altun
- En İyi Fantezi Müziği Kadın Şarkıcı; Ebru Yaşar
- En İyi Dijital İçerik; Konuşanlar- Hasan Can Kaya
- En İyi İnternet Dizisi; Bir Başkadır
- En iyi Halk Müziği Erkek Şarkıcı; Ekin Uzunlar
- En Halk Müziği Kadın Şarkıcı; Zeynep Bakşi
- En İyi Müzik Grubu; Madrigal
- En İyi Yarışma Programı; MasterChef
- En İyi Magazin Programı; Magazin D- KANAL D
- Yılın Şarkısı; Edis & Emrah Karakuyu- Martılar
- Yılın Şarkısı; SEFO- Bilmem mi?
- En İyi Erkek Şarkıcı; Edis
- En İyi Kadın Şarkıcı; Hadise
- En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu; Cengiz Bozkurt
- En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu; Günay Karacaoğlu- Gençliğim Eyvah
- En İyi Komedi Dizisi; Çok Güzel Hareketler 2- KANAL D
- Azerbaycan'ın Parlayan Yıldızı; Nahide Babashli
- En İyi DJ; Burak Yeter
- En İyi Çıkış Yapan; Zehra
- En İyi Erkek Influencer; Cemal Can Canseven
- En İyi Dizi Müziği; Alp Yenier- Masumlar
- En İyi Haber Programı; 5N1K- Cüneyt Özdemir
- En İyi Erkek Haber Sunucusu; Deniz Bayramoğlu
- En İyi Kadın Haber Sunucusu; Nazlı Çelik
- En İyi Dizi Çifti; Sen Çal Kapımı (Hande Erçel- Kerem Bürsin)
- En İyi Proje Albümü; 1977 SEZEN'Lİ ŞARKILAR (EMİR ERSOY)
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