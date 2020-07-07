Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Ünlü şarkıcı Emrah, pazar akşam gerçekleşen ödül töreninde 5. Altın Kelebek'ini aldı. Ödülünü aldıktan sonra konuşan şarkıcı "Bu ödülü oğlum Elyesa ve kızım Eleysa'ya ithaf ediyorum" dedi. Emrah'ın bu açıklamasına büyük oğlu Tayfun Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

Televizyon, müzik ve sanat dünyasını yakından ilgilendiren Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Koronavirüs nedeniyle ilk kez farklı bir konseptle yapılan törende ünlü isimler ödüllerini evlerinde ya da ofislerinde aldı.

"ÖDÜLÜ OĞLUM ELYESA VE KIZIM ALEYSA'YA İTHAF EDİYORUM"

Demet Akbağ, Kerem Alışık, Hande Yener, Emrah ve Serhat Hacıpaşalıoğlu bu yıl Altın Kelebek Başarı Ödülü'nü layık görüldü. Meslek hayatındaki 36'ncı yılını kutlayan Emrah, ödülünü aldıktan sonra "Onurluyum, gururluyum, mutluyum. Hürriyet okurlarına bana bu ödülü layık gördükleri için mutluluğumu dile getirmek istiyorum. Ödül dolabımda özel bir yeri var. Bu ödülü oğlum Elyesa ve kızım Eleysa'ya ithaf ediyorum" dedi.

"KİMSENİN VEBALİNİ ALMA"

3 çocuğu olan Emrah, büyük oğlu Tayfun Erdoğan ile yıllardır konuşmuyor. Uzun süredir babasıyla arasındaki buzları eritmek için çaba sarf eden Tayfun Erdoğan, babasının bu açıklamasının ardından Instagram hesabından paylaşım yaparak "Kimsenin vebalini alma" diyerek sitem etti.