Altın bilezik fiyatları 2021! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 14 Temmuz altın fiyatları! Altın fiyatları!
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Altın bilezik fiyatları 2021! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 14 Temmuz altın fiyatları! Altın fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 2021! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 14 Temmuz altın fiyatları! Altın fiyatları!
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Ekonomi haberlerini yakından takip edenler döviz ve altın kurlarının son durumunu merak ediyor. Peki, Altının gram fiyatı ne kadar? Altın ne kadar? Altın kaç lira oldu? Çeyrek altı fiyatı bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç gram! Anlık altın yorum! Canlı altın! Gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 14 Temmuzgüncel altın fiyatları!

14 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 503,2lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, cumhuriyet altını da 3329 liradan satılıyor.

14 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 503,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 503,2lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 804,1

Satış: 824,2

Yarım Altın:

Alış: 1.648,7

Satış: 1.608,5

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Altın bilezik fiyatları 2021! Bugün çeyrek ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 14 Temmuz altın fiyatları! Altın fiyatları! - Haberler
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