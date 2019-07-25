Altıeylül'de yüzme kursuna katılan çocuklar sertifikalarını aldı

Altıeylül Belediyesi tarafından yaz döneminde başlatılan yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklar düzenlenen törenle sertifika aldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Atatürk Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen törende yüzme kursunu tamamlayarak başarılı olan 60 çocuğa sertifikalarını verdi.

Avcı, törende yaptığı konuşmada, çocukların dolu bir yaz geçirmeleri için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Altıeylül Belediyespor bünyesindeki yüzme kursuna katılıp başarılı olan öğrencilere sertifikalarını verdiklerini belirten Avcı, "Altıeylül'de 11 farklı spor kulübümüz 2 bini aşkın çocuğumuza yüzme kursu veriyor. Çocuklarımızın gözlerinde mutluluğu görmek bizleri mutlu ediyor." dedi.

Asuva Park yanında Milli Emlak"an alınan yere yapılacak olan yüzme havuzlu M. Kemal Atatürk Spor Kompleksi hakkında da açıklamalarda bulunan Avcı, "Kompleksimiz için Gençlik ve Spor Bakanımız gerekli onayları verdi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yönlendirdi. Önümüzdeki hafta Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile randevumuz var. Protokolü yaptığımızda bu yıl spor kompleksimizin inşaatına başlamış olacağız." diye konuştu.

Tören sonrası çocuklarla vakit geçiren Avcı, onlarla birlikte fotoğraf çekildi.

Kaynak: AA