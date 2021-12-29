Altıeylül Belediye Başkanı Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Altıeylül Belediye Başkanı Avcı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Altıeylül Belediye Başkanı Avcı AA'nın
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Avcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri inceledi.

Başkan Avcı, "haber" kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Seçkideki eserlerin çok güçlü olduğunu belirten Avcı, fotoğrafları çekenleri kutladı.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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