Alternatif ucuz tatil mümkün: "Doğaya kaçış değil, doğaya dönüş"

Alternatif ucuz tatil mümkün: "Doğaya kaçış değil, doğaya dönüş"

Alternatif tatil: Doğada daha ucuza bir tatil mümkün mü?

5.08.2019 20:39
Alternatif ucuz tatil mümkün:

Türkiye denizi, güneşi, kumu ve tarihi zenginliği ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste sayısız tatil seçeneğini sunuyor. Çoğumuz kışın ortasında en yoğun çalışma anlarında yazın yapacağımız o bir haftalık tatilin hayali ile sakinleşiyor.

Kimi her şey dahil tatil konseptlerini seçerken, kimi ise alternatif tatil seçeneklerine yöneliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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