Alternatif ucuz tatil mümkün: "Doğaya kaçış değil, doğaya dönüş"

Türkiye denizi, güneşi, kumu ve tarihi zenginliği ile her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste sayısız tatil seçeneğini sunuyor. Çoğumuz kışın ortasında en yoğun çalışma anlarında yazın yapacağımız o bir haftalık tatilin hayali ile sakinleşiyor.

Kimi her şey dahil tatil konseptlerini seçerken, kimi ise alternatif tatil seçeneklerine yöneliyor. Euronews.com'da Görüntüle