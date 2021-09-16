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Alternatif su kaynakları çalışmaları devam ediyor

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Alternatif su kaynakları çalışmaları devam ediyor

Küresel ısınmanın etkisi ile artan kuraklık riskini gözardı etmeyen Çanakkale Belediyesi tarafından alternatif su kaynaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kentimize alternatif su kaynakları yaratmak, yeraltı su potansiyelini ve kalitesini tespit etmek amacıyla Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve ÇOMÜ ortaklığında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile Başkan Gökhan'a sunuldu.

Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emin Ulugergerli ve Dr. Öğretim Üyesi Ozan Deniz, bu kapsamda düzenlenen Jeofizik etütler ve araştırma sondajları sonucu elde edilen verileri Başkan Gökhan'la paylaştı. Belediye Başkan Yardımcıları ve teknik ekibin de yer aldığı bilgilendirme toplantısı sonunda Ulugergerli ve Deniz Başkan Gökhan'ın sorularını yanıtlarken, çalışmalardan çıkan veri sonuçları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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