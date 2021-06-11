Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Altay Bayındır evli mi?

Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Altay Bayındır ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?