Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Altay Bayındır evli mi?
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Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Altay Bayındır evli mi?

Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Altay Bayındır evli mi?
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Milli Takımımızın EURO 2020 kadrosunda yer alan ve performansı ile beğeni topluyor. Kadroda en dikkat çeken isimlerden biri olan Altay Bayındır ise sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, evli mi?

EURO 2020'nin başlamasıyla A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Altay Bayındır hakkında detaylar merak ediliyor. Sporseverler yıldız oyuncu hakkında Altay Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor ve Altay Bayındır evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Nisan 1998

Kaç yaşında: 23yaşında

Nereli: Osmangazi

Boy: 1,98 m

Bonservis:14 m Euro

Altay Süper Lig'deki ilk maçına 30 Kasım 2018'de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıkmıştır. 8 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır.

MİLLİ KARİYERİ

Altay Türkiye 20 yaş altı millî futbol takımı ile 2018 Toulon Tournament'a katılmıştır. 2020 yılında Şenol Güneş tarafından A millî takıma çağrılmıştır.

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Altay Bayındır kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, bonservis değeri ne kadar? Altay Bayındır evli mi? - Haberler
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