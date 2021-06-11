Altay Bayındır'ın sevgilisi kimdir, sevgilisi var mı? Altay Bayındır'ın sevgilisi Gökçe Kırgız'ın Instagram hesabı ne?

Türk futbolunun genç ve yetenekleri isimlerinden olan Altay Bayındır, özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Altay Bayındır'ın sevgilisi kimdir? sorusunun yanıtı sıkça aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Altay Bayındır'ın sevgilisi kimdir, sevgilisi var mı? Altay Bayındır'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Gökçe Kırgız'ın Instagram hesabı ne? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Altay Bayındır'ın sevgilisi var mı, sevgilisi kimdir? Altay Bayındır'ın eski sevgilisi Gökçe Kırgız'ın Instagram hesabı ne? Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, hem yeşil sahada hem de özel hayatında dikkatleri üzerine çeken bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın kalesine geçen 21 yaşındaki Bayındır, performansıyla kısa sürede taraftarın gönlünü kazanmıştı. Milli takımda da forma giyen Altay Bayındır hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ALTAY BAYINDIR'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Altay Bayındır, Fenerbahçe kalesinde gördüğümüz genç ve başarılı futbolculardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Başarılı kurtarışlarıyla alkış alan Bayındır, aşk hayatıyla merak konusu oluyor. Genç kalecinin, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız ile görüştüğüne dair iddialar gündeme gelmişti.

KIRGIZ'IN KIBRIS'TAKİ KONSERİNDE EN ÖNDEYDİ

Başarılı kurtarışlarıyla alkış alan Bayındır, aşk hayatında ise gönlünün anahtarını kaptırdı. Genç kaleci, arkadaş ortamında tanıştığı Gökçe Kırgız'a abayı yaktı. 31 yaşındaki şarkıcıdan çok etkilendiği konuşulan Bayındır, yakın markaja aldığı popçuyu birçok konserinde de en ön sıradan dinledi.

SOSYAL MEDYADAN BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMİYORLAR

Aşkın gün yüzüne çıkmaması için temkinli davranan ikili, Instagram'da birbirlerini takip etmekten kaçınıyor. Bunda Bayındır'ın aldığı "Özel hayatına dikkat et" uyarısının etkili olduğu konuşuluyor. Emekleri boşa gitmeyen Fenerbahçeli kalecinin Gökçe Kırgız'la arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştüğü iddia edilmişti. Sonrasında ikiliden bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

(Takvim)

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR?

Gökçe Kırgız Doğum Tarihi: Ekim 1989

Gökçe Kırgız Burcu: Akrep

Gökçe Kırgız Nereli: İstanbul doğumlu.

Gökçe Kırgız Kaç Yaşında: 31 yaşında.

Gökçe Kırgız, 1989'un ekim ayında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olduktan konservatuvarda yüksek lisans yapmaya başladı. 2000'li yıllara arabesk tadında söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla fenomen oldu. Şarkısını yayınladığı yıllarda lise son sınıf öğrencisiydi. Bu nedenle albüm çalışması yapamadı. Gökçe Kırgız, ilk albümü Yıldızım'ı 2009 yılında çıkardı. 2017 yılında evlenen Kırgız, daha önce verdiği bir röportajda müzikten asla kopamayacağını anlatmıştı.

Gökçe Kırgız, Instagram hesabını gokcekirgizmusic kullanıcı adıyla kullanmakta.