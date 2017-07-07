Altay'a Fatih Gül'den İmza (Yeniden)

İKİNCİ Lig'in yeni takımlarından Altay, son iki sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste 2 defa şampiyon olan ön libero Fatih Gül'le anlaştı.



İzmir'e gelerek yönetimle görüşüp el sıkışan tecrübeli futbolcu, kendisini 1 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Futbola başladığı Zeytinburnuspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki Fatih Gül, Boluspor, Kartalspor, Karşıyaka ve Yeni Malatyaspor'da da oynadı. Fatih, 1'inci Lig'de 128 maçta 2 gol, 2'nci Lig'de ise 114 müsabakada 11 gol kaydetti.



Siyah beyazlılar, prensipte anlaştığı Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Maksut'a da önümüzdeki günlerde imza attırmaya hazırlanıyor. Şu ana dek dış transferde Sivasspor'dan stoper İbrahim Öztürk, Keçirörengücü'nden kaleci Egemen ve forvet Yıldıray, Bandırmaspor'dan sol bek Serkan'la anlaşan İzmir temsilcisi, Fatih'in işini bitirerek 5 takviye yapmış oldu. Yeni sezon hazırlarına pazartesi günü başlayacak Altay'da yönetim transfer yasağını ayın 15'inden sonra kaldırıp yeni oyunculara lisans çıkarmayı planlıyor.



- İzmir