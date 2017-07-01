Altaç'tan Mercan Suikastine Tepki

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, AK Parti Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a düzenlenen suikaste tepki gösterdi.



Teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mercan'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Altaç, "Ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteren terör örgütleri sürekli olarak isim değiştirse de aynı amaca hizmet etmektedirler. Bir Kürt daha bugün de siyasi düşüncesinden dolayı maalesef terör örgütü tarafından vahşice katledildi. Herkes ve her kesim siyasi partilerin görüşlerine saygı duymalı. Demokrasiden dem vuranlar nerede, onların demokrasisi onlardan olmayanı öldürmek. Siyasi partilerin yöneticilerine yapılan saldırılar kabul edilemez. Yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a Allah'tan rahmet kederli ailesine ve milletimize de başsağlığı diliyorum" dedi. - DİYARBAKIR