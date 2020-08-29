Alt kata sıza su, intiharı ortaya çıkardı Kahramanmaraş'taki bir apartta, alt komşunun üst kattan su aktığı şikayeti üzerine girilen dairede 24 yaşındaki bir genç, bilekleri kesilmiş halde bulundu.

Kahramanmaraş'taki bir apartta, alt kata su sızdığı şikayeti nedeniyle girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), banyoda bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Tuğrul B.'nin bir ay önce kiraladığı ikinci kattaki daireden, alt kata su sızmaya başladı.

BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine görevli, Tuğrul B.'nin daire kapısını çaldı ancak açan olmadı. Görevli yanına alt katta yaşayan kiracıyı da alarak, yedek anahtarla daireye girdi. İkili dairenin banyosunda, Tuğrul B.'nin cansız bedenini buldu.

10 YIL ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuğrul B.'nin bileklerini jiletle keserek intihar ettiğini belirledi.

Tuğrul B.'nin 2010 yılında da intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA