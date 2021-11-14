Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Yasin Yol, hayatını kaybetti.

KONYA (DHA) - KONYA'da kontrolden çıkıp alt geçidin duvarına çarpan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Yasin Yol, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. Ehliyetsiz Yasin Yol idaresindeki 68 HE 172 plakalı motosiklet, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada motosikletten fırlayan Yol, olay yerinde hayatını kaybetti. Arkasında oturan arkadaşı Mehmet Harmankaya (17) da yaralandı. Harmankaya ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol'un cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri

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