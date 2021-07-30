Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün hayatı ve biyografisi! Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?
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Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün hayatı ve biyografisi! Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?

Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün hayatı ve biyografisi! Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?
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Basketbol dünyasının merak konusu haline gelen Alperen Şengün, hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Alperen Şengün hakkında merak edilenler. Alperen Şengün hayatı ve biyografisi. Alperen Şengün kimdir?

Spor gündeminde sık sık kendine yer bulan ve başarılarıile dikkat çeken Alperen Şengün merak konusu oldu. İşte Alperen Şengün hakkında merak edilen Alperen Şengün kimdir, Alperen Şengün hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Temmuz 2002

Kaç yaşında: 19 yaşında

Nereli: Giresun

Boy: 2,08 m

Kilo: 110 kg

Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübünde başladı. 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada süre alarak; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. Türkiye millî basketbol takımında da forma giyen Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde genç bir kadro ile yapılanmaya giren Beşiktaş Basketbol Takımı ile 7 Ağustos 2020 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 1. turda 16. sıradan seçildi.

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Alperen Şengün kimdir? Alperen Şengün hayatı ve biyografisi! Alperen Şengün kaç yaşında, nereli? - Haberler
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