Alper Ulus kimdir? Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus kaç yaşında, nereli? Alper Ulus biyografisi! - Haberler
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Alper Ulus kimdir? Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus kaç yaşında, nereli? Alper Ulus biyografisi!

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Alper Ulus kimdir? Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus kaç yaşında, nereli? Alper Ulus biyografisi!

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus'un hayatı merak edilmekte. Peki, Alper Ulus kimdir? Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus kaç yaşında, nereli? Alper Ulus hayatı ve biyografisi nedir?

FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus'un hayatı merak edilmekte. Peki, Alper Ulus kimdir? Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus kaç yaşında, nereli? Alper Ulus hayatı ve biyografisi nedir? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALPER ULUS KİMDİR?

Bugün, dünyada ve Türkiye'de kahve sektörünün saygın bir ismidir. Dünya kahve tadımcıları arasında yer almaktadır.

Kahve ile tanışması, 1990'lı yıllarda Amerika'nın Seattle kentinde seyyar kahve tezgahı çalıştırması ile başlar. Kendi şirketini kurarak kahve üreticisine dönüşür. Zincir mağazalar açar. Damağı gelişmiş, gurmeleşmiştir. Kaliteli kahve üretme ve satma idealinden vazgeçmez.

Amerika'dan döndükten sonra İzmir'i kendisine yaşam ve çalışma yeri olarak seçer.

Kurucusu olduğu Coffee Pasifica, dünyada ve Türkiye'de çok sayıda firmaya kahve üretmekte, danışmanlık vermekte ve faaliyetlerini Amerika, Hong Kong, Dubai ve İzmir merkezlerinde devam ettirmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Soulmate Coffee zincir mağazalarının kurucusudur.

Alper Ulus, kahve tutkusunu ve bilgisini paylaşarak, bu tutkuyu ve bilgiyi büyüten değerli bir insandır.

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Haber: Alper Ulus kimdir? Kahve Tadım Uzmanı Alper Ulus kaç yaşında, nereli? Alper Ulus biyografisi! - Haberler
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