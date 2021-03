Alper Şener kimdir? TRT Haber konuğu: Prof. Dr. Alper Şener kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Alper Şener kimdir? TRT Haber konuğu: Prof. Dr. Alper Şener kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Alper Şener hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

PROF. DR. ALPER ŞENER KİMDİR?

Doç. Dr. Alper ŞENER, 1972 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 1996 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 2004 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında uzmanlığınıtamamladı. 2006 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurucu öğretim üyesi olarak göreve başladı. Çeşitli idari görev ve pozisyonlarda bulundu (başhekim yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, ana bilim dalı başkanlığı, etik kurul üyeliği, tıp eğitimi akreditasyon komisyon başkanlığıvb). 2014 yılında doçentlik ünvanı aldı ve halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ek olarak halen hastane kan merkezi yöneticisi ve enfeksiyon kontrol komitesi başkanıdır.

Alper Şener, 2007 yılında ISID bursu ile NIH Maryland-Bethasda/ USA'de International HIV Training Progamme'ını tamamladı. 2013 yılında Avrupa Birliği Türkiye'de Kan Bankacılığının geliştirilmesi projesi; EuBIS, Competent Authority Training Programme for Inspectors of Blood Establishment'inde eğitimci olarak yer aldı. 2014 yılında Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı- TC Sağlık Bakanlığı –WHO ortak projesinde Suudi Arabistan'da sağlık personelinin MERS CoV ile ilgili saha eğitimi projesinde eğitmen ve takım lideri olarak çalıştı. 2014 yılında ESMID-SHEA bursu ile ileri düzey hastane enfeksiyonu epidemiyolojisi eğitimi; Training Course in Hospital Epidemiology: Applied Infection Control Modulealmıştır. 2016 yılında Gilead –Türkiye tarafından yapılan proje yarışmasında 'Genotyping of HCV infections in dialysis patients and obtaing primary drug resistance'ile 'Gilead Fellowship'ödülünü aldı. Halen devam eden EU–ERASMUS. (2018-1-TR01-KA204-059639) Up-Skilling elders in digital health literacy to prevent marginalization and exclusion projesinde yürütücü ve EU–ERASMUS. (2017-1-TR01-¬KA203-045990 )Therapeutic effects of apitherapy in higher education projesinde yardımcı araştırmacı olarak çalışmaktadır. Alanında 41 tanesi SCI olmak üzere toplamda 51 uluslararası yayını vardır.H indeks 12'dir. Evli ve iki çocuk babasıdır.