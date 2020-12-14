ALPER KUL'UN İLK ROMANI ÇIKTI
Alper Kul, çocukluk düşlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı 'Dışarıdakiler'i, 21 Aralık'ta okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor
Alper Kul, çocukluk düşlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı 'Dışarıdakiler'i, 21 Aralık'ta İnkılap Kitabevi etiketiyle okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncunun; okurları alternatif bir yaşama davet ettiği, ses getirecek bu 'ilk roman', herkesi günlük telaşları ve hesapları sorgulamaya çağırıyor. Kul eserinde; tüketim odaklı bir hayattan, sadece insani ihtiyaçların giderildiği bambaşka bir dünyaya 'Dışarı'dan gelen, hiç tanımadığı bu dünyanın ortasında 'kendi sesini' duymaya çalışan Demir'in hikayesini anlatıyor.& ;
Kaynak: Snob Magazin