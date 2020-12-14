ALPER KUL'UN İLK ROMANI ÇIKTI

Alper Kul, çocukluk düşlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı 'Dışarıdakiler'i, 21 Aralık'ta İnkılap Kitabevi etiketiyle okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncunun; okurları alternatif bir yaşama davet ettiği, ses getirecek bu 'ilk roman', herkesi günlük telaşları ve hesapları sorgulamaya çağırıyor. Kul eserinde; tüketim odaklı bir hayattan, sadece insani ihtiyaçların giderildiği bambaşka bir dünyaya 'Dışarı'dan gelen, hiç tanımadığı bu dünyanın ortasında 'kendi sesini' duymaya çalışan Demir'in hikayesini anlatıyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin