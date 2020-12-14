ALPER KUL'UN İLK ROMANI ÇIKTI
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ALPER KUL'UN İLK ROMANI ÇIKTI

14.12.2020 17:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:15
ALPER KUL'UN İLK ROMANI ÇIKTI

Alper Kul, çocukluk düşlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı 'Dışarıdakiler'i, 21 Aralık'ta okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor

Alper Kul, çocukluk düşlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı 'Dışarıdakiler'i, 21 Aralık'ta İnkılap Kitabevi etiketiyle okurlarla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncunun; okurları alternatif bir yaşama davet ettiği, ses getirecek bu 'ilk roman', herkesi günlük telaşları ve hesapları sorgulamaya çağırıyor. Kul eserinde; tüketim odaklı bir hayattan, sadece insani ihtiyaçların giderildiği bambaşka bir dünyaya 'Dışarı'dan gelen, hiç tanımadığı bu dünyanın ortasında 'kendi sesini' duymaya çalışan Demir'in hikayesini anlatıyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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