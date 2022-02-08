Alper Erözer - Kürdandan Kolları Var şarkı sözleri! Alper Erözer - Kürdandan Kolları Var dinle! Kürdandan Kolları Var sözleri!
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Kürdandan Kolları Var sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Alper Erözer'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Kürdandan Kolları Var şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Peki, Alper Erözer - Kürdandan Kolları Var şarkı sözleri! Alper Erözer - Kürdandan Kolları Var dinle! Alper Erözer Kürdandan Kolları Var sözleri! Kürdandan Kolları Var şarkı sözü! Korkarım düşüyorum bu defa sözleri! İşte detaylar...
Alper Erözer Kürdandan Kolları Var şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Kürdandan Kolları Var şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Alper Erözer Kürdandan Kolları Var şarkısı sözleri...
ALPER ERÖZER - KÜRDANDAN KOLLARI VAR SÖZLERİ!
Kürdandan kolları var
Tutamaz o kırılırım
Kürdandan kolları var
Düşersem of kırılırım
***
Korkarım düşüyorum bu defa
Korkarım düşüyorum bu defa
***
Kürdandan kolları var
Tutamaz o kırılırım
Kürdandan kolları var
Düşersem of kırılırım
***
Korkarım düşüyorum bu defa
Korkarım düşüyorum bu defa
***
Senin de kalbin kürdandan
Kırılıyorsun ona buna
Sevgilimin mektubu var
Küfür ediyor kaderine
Görmüştüm bir filmde
Manitası gittiğinde
Onun halini görmeliydin
Aynı aynadaki bana benziyordu
***
Yaptığı yanlış yamuk
Affetmek yok ki kitabımda affedeyim
Rahat bırak gideyim diyorken hislerimi,
Altınla dolu kafeslerde mi besleyeyim
Aldatan doğmuş tek gecelik
İlişkinin mimarı kör sanırım
Verdim bu alçağa aylarımı
Bırakın nefes alayım
***
Kürdandan kolları var
Tutamaz o kırılırım
Kürdandan kolları var
Düşersem of kırılırım
***
Korkarım düşüyorum bu defa
Korkarım düşüyorum bu defa
***
Kürdandan kolları var
Tutamaz o kırılırım
Kürdandan kolları var
Kırılırım
***
Korkarım düşüyorum bu defa
Korkarım düşüyorum bu defa