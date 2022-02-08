Alper Erözer - Kürdandan Kolları Var şarkı sözleri! Alper Erözer - Kürdandan Kolları Var dinle! Kürdandan Kolları Var sözleri!

Alper Erözer Kürdandan Kolları Var şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Kürdandan Kolları Var şarkısıyla büyük ilgi gördü. İşte, Alper Erözer Kürdandan Kolları Var şarkısı sözleri...

ALPER ERÖZER - KÜRDANDAN KOLLARI VAR SÖZLERİ!

Kürdandan kolları var

Tutamaz o kırılırım

Kürdandan kolları var

Düşersem of kırılırım

***

Korkarım düşüyorum bu defa

Korkarım düşüyorum bu defa

***

Kürdandan kolları var

Tutamaz o kırılırım

Kürdandan kolları var

Düşersem of kırılırım

***

Korkarım düşüyorum bu defa

Korkarım düşüyorum bu defa

***

Senin de kalbin kürdandan

Kırılıyorsun ona buna

Sevgilimin mektubu var

Küfür ediyor kaderine

Görmüştüm bir filmde

Manitası gittiğinde

Onun halini görmeliydin

Aynı aynadaki bana benziyordu

***

Yaptığı yanlış yamuk

Affetmek yok ki kitabımda affedeyim

Rahat bırak gideyim diyorken hislerimi,

Altınla dolu kafeslerde mi besleyeyim

Aldatan doğmuş tek gecelik

İlişkinin mimarı kör sanırım

Verdim bu alçağa aylarımı

Bırakın nefes alayım

***

Kürdandan kolları var

Tutamaz o kırılırım

Kürdandan kolları var

Düşersem of kırılırım

***

Korkarım düşüyorum bu defa

Korkarım düşüyorum bu defa

***

Kürdandan kolları var

Tutamaz o kırılırım

Kürdandan kolları var

Kırılırım

***

Korkarım düşüyorum bu defa

Korkarım düşüyorum bu defa

ALPER ERÖZER - KÜRDANDAN KOLLARI VAR DİNLE!

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