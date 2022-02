Alper Erözer koruması ile bir dönem magazin gündemine gelmişti. 13 yaşında çıkardığı albümle dikkatleri üzerine toplayan Alper Erözer magazin gündemini takip edenlerin yakın markajı altında. Alper Erözer kimdir? Alper Erözer kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Alper Erözer koruması olayı ne? Alper Erözer boyu kaç? İşte detaylar haberimizde...

ALPER ERÖZER KİMDİR?

İstanbul'da 9 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Öğrenim hayatına İstanbulda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir. Çocuk yaşlarda müzik ve sanat alanına büyük ilgi duyan Alper Erözer, 4 reklam filminde ve Fox TV de komşular dizisinde rol almıştır.

Erözer, sözlerini de kendisinin yazdığı düzenlemesi Suat Aydoğan'a ait ilk projesi "I Think You Love Me Now" 2017 yılında yayınlamıştır.

Yine aranjör Suat Aydoğan ile çalışılarak Alper İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan 9 şarkılık ilk albümü olan "Hey World World" adlı ilk albümünü yayınlamıştır. Albümde yer alan "Enerji" şarkısıyla dikkat çekerek en çok dinlenen isimlerden biri oldu. Alper aynı yıl yazın çıkarttığı "Yaz Geldi" tekli şarkısı ile çok beğeni topladı.

Ödül törenlerinde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" "Umut Vadeden Sanatçı" "Yükselen Yıldız" "En genç pop yıldız" "En başarılı genç sanatçı" kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

2019 yılında Soner Sarıkabadayı imzalı "Tek Bir Yeminle" şarkısını yayınladı.

Kariyerinde farklı soundlar deneyen Alper Erözer, bir rap şarkı "Alışırlar" ile dinleyicileriyle buluştu. Müzik çalışmalarına uzun aralar vermeyerek devam etme kararı alan Erözer, 3 Ocak 2020 tarihinde hareketli bir dans şarkısı "Hâla" ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Erözer, art arda "Hayır Olmaz" ve "Burası İlk Basamak" adlı rap & trap sounduyla hazırlanan şarkılarını yayınladı.

Yeni projesinde yaptığı şarkılarla dinlenme rekorları kıran başarılı DJ, aranjör İlkay Şencan ile çalışan Alper Erözer'in "Göz Göze" adlı teklisi 11 Eylül 2020 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı. Bu şarkı çok başarılı olunca Romanya devi olan Global Records Alper ile şarkının İngilizce versiyonu olan "I like it" için anlaştı. Şarkı şu an tüm dijitallerde yerini aldı.

Alper 2021 yılına hızla girerek yılbaşı akşamı Afro tarzındaki şarkısı "Kafa Rahat" tüm dijitallerde yayına girdi.

Alper'in slow şarkısı "Kendimden" tüm dijitallerde şubat 2021 itibariyle yayına girdi.

Yeni teklisi "Ben Değil" Haziran 2021 itibariyle tüm dijital platformlarda.

Alper'in yeni teklisi "Saçları Sarı" 01 Ekim 2021 itibariyle tüm dijital platformlarda DMC etiketiyle yayına girmiştir.

Yeni Albüm "17" tüm dijitallerde Ocak 2022 itibariyle yerini almıştır.

ALPER ERÖZER KORUMASI OLAYI NE?

Instagram'da 208 bin abonesi bulunan 16 yaşındaki genç şarkıcı, "Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı ve sosyal medyada bu konu gündem olmuştu.

Haberler.com - Gündem