Alper Baycın kimdir? Alper Baycın nereli, ne zaman öldü?
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Alper Baycın kimdir? Alper Baycın nereli, ne zaman öldü?

Survivor ekibinde kameraman olarak görev alan Alper Baycın, 2018 yılında Dominik'te iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Antalyalı olan Baycın, daha önce Fenerbahçe TV'de çalıştı. Peki, Alper Baycın nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

Alper Baycın kimdir? Alper Baycın nereli, ne zaman öldü?
15.07.2020 08:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 08:35

Alper Baycın, Dominik'te kameraman olarak çalıştığı sırada uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Henüz 24 yaşında olan Baycın, Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü'nde eğitim gördü. Alper Baycın nereli?

ALPER BAYCIN KİMDİR?

Baycın, 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi ve 2018 yılında yaşamını yitirdiği sırada 24 yaşındaydı. Yakın Doğu Üniversitesi Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun oldu. Bir süre Fenerbahçe TV'de çalıştıktan sonra Acun Medya'ya geçen Baycın, bir süredir Dominik'teki montaj ekibinde görev alıyordu. Acun Medya projelerinde görev alan Alper Baycın, Dominik'te 2 gaspçının bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybetti.

Alper Baycın kimdir? Alper Baycın nereli, ne zaman öldü?

ALPER BAYCIN'IN KATİLİ BULUNDU MU?

Las Terrenas bölgesinde kaldığı eve giderken iki kişi tarafından saldırıya uğrayan baycın, telefon ve çanatsını vermeyince kalbinden bıçaklanmıştı. Olayın hemen sonrasında iki gaspçı da yakalanmıştı.

Alper Baycın kimdir? Alper Baycın nereli, ne zaman öldü?

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