Alper Alpözgen kimdir? Alper Alpözgen dizileri nelerdir? Alper Alpözgen neden öldü?
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Alper Alpözgen kimdir? Alper Alpözgen dizileri nelerdir? Alper Alpözgen neden öldü?

19.12.2020 21:29 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:32
Alper Alpözgen kimdir? Alper Alpözgen dizileri nelerdir? Alper Alpözgen neden öldü?

Şişli'de, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen arkadaşının evinde ölü bulundu. Üzücü gelişme sonrası Alper Alpözgen neden öldü, Alper Alpözgen kimdir ve Alper Alpözgen dizileri nelerdir konuları merak edildi.

Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu dijital platformda yayınlanacak bir dizinin senaryosunu da yazan Alpözgen vefat etti. Peki,Alper Alpözgen kimdir? Alper Alpözgen dizileri nelerdir? Alper Alpözgen neden öldü?

ALPER ALPÖZGEN KİMDİR?

Senaristlik ve yazarlık yapan Alper Alpözgen, canlandırdığı tiplemeler ile biliniyordu. 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan "Hizmetçiler" dizisinde senaristlik yapan Alpözgen, Gullüm Şov'un yazarı ve yönetmenliğine imza attı.

Senaristlik ve yazarlık yapan Alper Alpözgen, canlandırdığı tiplemeler ile biliniyordu. 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan "Hizmetçiler" dizisinde senaristlik yapan Alpözgen, Gullüm Şov'un yazarı ve yönetmenliğine imza attı.

Hayatını kaybeden ünlü senaristle ilgili çalışma başlatıldı. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı.

Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Vahşi Şeyler' adlı kitabı da bulunan Alper Alpözgen'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazdığı öğrenildi.

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