Alpay Coşkun kimdir? Alpay Coşkun hayatı ve biyografisi!

Başarılı şair Alpay Coşkun, şiirleri ile yazın dünyasında tanınıyor. Şiir kitabındaki eserlerinde topluma yönelik de konulara yer veren Alpay Coşkun'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

ALPAY COŞKUN KİMDİR?

Mersin doğumlu Alpay Coşkun ilk ve orta öğrenimini Mersin'de tamamlamıştır. Aynı zamanda diş hekimi olan şair, Gazi Üniversitesi mezunudur. Ortaokul yıllarından beri şiirler yazan ve çoğu insanın beğenisini kazanan şair şiir kitabındaki eserlerinde topluma yönelik de konulara yer vermiştir. "Büyük şair yoktur büyük şiir vardır." Cümlesini kuran ve bunu hayatındaki gerçekler rafına yerleştirendir. No: 41 isimli şiir kitabına isim ilhamı olan No:41 isimli şiir, bir evsize yazılmıştır. Bu şiir ile evsizlere dikkat çekmek istemiş, sahte yaklaşımlardan uzak işi sadelik ve iyilik yapmak olan insanlara da teşekkür babında göndermede bulmuştur. Yolu iyilikten geçen herkesin bu çatı altında buluşmaya davet eden Coşkun, aynı zamanda evsizlerin her insan tarafından iyilik görmeye muhtaç ve mecbur olduğu konusunun altını ısrarla çizmektedir. Sokak hayvanları konusunda çok duyarlı olan, onların beslenmesi, barınması ve sağlığıyla yakından ilgilenen insanların neden evsizlere duyarsız kaldığı konusunda ki soru işaretleri halen beynini kurcalamaktadır. Bu konu hakkındaki bir diyaloğunu şöyle dile getirir: " Dedim ki: niçin? Dediler ki: Hayvanların dili yok ki derdini anlatsın. Dedim ki: Evsizlerin dili var, derdi de var. Peki dinleyenleri? Olmaz mı? O da var(!)"