Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan kuş bakışı Antalya manzarası
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Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan kuş bakışı Antalya manzarası

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan kuş bakışı Antalya manzarası
03.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:39

Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nın Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında zorlu coğrafi şartları ortadan kaldırarak inşa ettiği bulvara, ismini verdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isim kitabesini dikti.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı'nın Kütükçü askeri alanının kuzey kısmında zorlu coğrafi şartları ortadan kaldırarak inşa ettiği bulvara, ismini verdiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isim kitabesini dikti.

Kepez Belediyesinin, kendi imkanlarıyla Masa Dağı eteklerinde açtığı 30 metre genişliğinde ve 1200 metre uzunluğundaki bulvar, görünümüyle, yapım kalitesiyle dikkat çekiyor. Masa Dağı eteklerindeki büyük kaya kütleleri, iş makineleriyle peynir kalıbı gibi kesilerek, açılan bulvar, konumuyla Antalya manzarasını kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bulvar, tüm illeri temsilen orta refüjüne dikilen 81 adet zeytin ağacıyla da yeşil yol olma özelliğini taşıyor. Büyükşehir belediyelerinin yapabileceği büyüklükte ve maliyette olan bulvar, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerini kuzeyden bağlayarak, bölgedeki ulaşımı rahatlattı. Bulvar, şehir merkezine giden yollarla bağlantılı olan Barış Manço Bulvarı ve Ulubatlı Hasan Caddesi arasında ulaşım olanağı da sağlıyor. Bu özelliği ile bulvar, şehir içi trafiğine de rahatlatma getiriyor.

Türkeş'in ismi bulvarda

Kepez Belediye Meclisi, konumuyla, görüntüsüyle ve kente kazandırdığı değerle Antalya'ya çok yakışan bu bulvara, Milliyetçi Hareket Partisi'nin merhum Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ismini vermişti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Alparslan Türkeş Bulvarı'nın resmi açılışını, Türkeş'in 23. ölüm yıl dönümü olan 4 Nisan'da yapacaklarını duyurmuştu. Ancak, korona virüsü salgını kısıtlamaları kapsamında bulvarın resmi açılışı ileri bir tarihe ertelendi. Fen İşleri Müdürlüğü, ulaşıma açık olan bulvara, Alparslan Türkeş'in isim kitabesini monte etti. Orta refüj peyzaj ve beton kaldırım çalışması tamamlanan bulvar, kavşak düzenlemesiyle Ulubatlı Hasan Caddesi'ne bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, Alparslan Türkeş Bulvarı ile Barış Manço Bulvarı arasında da kavşak düzenlemesi yapacak. Bulvarın yapımı, aydınlatma ve şerit çizgilerinin çizilmesiyle tamamlanmış olacak.

Bulvar için kayalar peynir kalıbı gibi kesildi

Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinin kuzeyindeki Masa Dağı'nın eteklerinden geçen imar planındaki 30 metrelik yolun yapım çalışması, bölgenin mülkiyet ve imar problemlerinin çözülmesinden sonra başlatılmıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, bulvarı açabilmek için zorlu yeryüzü şekilleriyle mücadele etmiş ve iş makineleriyle büyük kayalar kırarak, 1200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bulvarı inşa etmişti. 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olan bulvar, 8 cm yüksekliğinde 6 bin 500 ton sıcak asfaltla kaplanmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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