Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi! Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul
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Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi! Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul

Adanalı dini kanaat önderi Alparslan Kuytul söylemleri ve tavırlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Alparslan Kuytul hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde ele aldık. Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi!

Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi! Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul
22.05.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:13

Adanalı Alparslan Kuytul, Furkan Vakfı'nın kurucusu ve başkanı olarak ön plana çıkıyor. Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve dernek faaliyetleri ile gündem oluyor. Herkesin merak ettiği dini kanaat önderi Alparslan Kuytul hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?

Alparslan Kuytul (d. 20 Ağustos 1965, Adana), Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının manevî lideridir. 1980'lerdeki çalışmalarının ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurdu.

Alparslan Kuytul 1965 yılında Adana'nın 46 km güneyindeki Karataş ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında da Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslâm Hukuku bölümünde okudu. El-Ezher Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfını kurmuştur. Kuytul'un İnternet üzerinden yayın yapan, kendisine ait TVFurkan adında bir kanalı vardır. Ayrıca 2011 yılından beri Furkan Nesli dergisinin başyazarlığını yapmaktadır.

Alparslan Kuytul kimdir? Alparslan Kuytul kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alparslan Kuytul hayatı ve biyografisi!
ALPARSLAN KUYTUL

30 Ocak 2018'de gözaltına alınan Kuytul 8 Şubat 2018'de tutuklandı. "Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davanın yanı sıra Temmuz 2018'de "terör örgütlerine destek vermek" suçundan hakkında bir dava daha açıldı. 5 Aralık 2019'da tahliye edildi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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