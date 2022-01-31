Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur kimdir? Toprak Sergen kim, kaç yaşında, nereli? Alparslan Büyük Selçuklu Kekavmenos Tekfur gerçek adı nedir?

Alparslan Büyük Selçuklu Tekfur kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Toprak Sergen, Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Kekavmenos, yani Ani kentinin tekfuru rolünü canlandırıyor. Oyuncunun ağabeyi ise kendisi gibi sanatçı olan Burak Sergen'dir. Peki, Toprak Sergen kimdir?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU TEKFUR KİM?

Kekavmenos dizide Bizans komutanıdır. Kekavmenos'un beklenmedik bir hamle yaptığını ve bu yüzden toy toplandığını öğrenir. Alparslan'la Akça arasında yaşanacaklar ise, aralarındaki bağı farklı bir noktaya taşır. Tüm bunlar yaşanırken, Kekavmenos Akça'yı köşeye sıkıştıracak bir emir verir. Alparslan ve Kekavmenos arasında had safhaya çıkan gerilim, nasıl bir noktaya varacak? Tekfuru canlandıran isim Toprak Sergen'dir.

TOPRAK SEGEN KİMDİR?

Sergen, 1 Ocak 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Yönetmenliği Bölümünü bitiren Sergen, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı. TRT'de radyo sunuculuğu, TV program yapımcılığı gibi görevlerde bulundu. Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde, özel tiyatrolarda çalıştı. Reklam filmlerinde, kliplerde ve sabah kuşağı, yarışma programlarında yer aldı, seslendirme çalışmalarına ise devam ediyor. "Albüm" adında bir müzik albümü de çıkaran Toprak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Burak Sergen'in kardeşidir.

DİZİ VE FİLMLERİ

Alparslan: Büyük Selçuklu - 2021

Olanlar Oldu - 2017

Sen Kimsin? - 2012

Yalancı Yabancı - 2010

Gelin - 2006

Düşler ve Gerçekler - 2005

İçerideki - 2002

Romantik - 2002

Kurşun Asker - 2002

Avcı - 2001

Şöhret Tutkusu - 2000

Kırık Zar - 2000

Gelinlik Kız - 2000

Zümrüt/ Gözlerim Aklına Gelirse - 2000

Dedelerimi Evlendirirken - 2000

Kara Kentin Çocukları - 1999

Baba - 1999

Aşkın Dağlarda Gezer - 1999

Her Şey Oğlum İçin - 1998

Öldürme Üzerine Küçük Bir Film - 1997

Baba Evi - 1997

Sırtımdan Vuruldum - 1997

Ay Işığında Saklıdır - 1996

Kara Melek - 1996

Melek Apartmanı - 1995

Bizim Aile - 1995

Sonradan Görmeler - 1994

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