Alparslan Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Dizi seti nerede?

Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekranların yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekildiği merak ediliyor.Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Dizi seti nerede? önetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu ve konusunu sizler için hazırladık.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan haber sizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Alparslan - Barış Arduç

Akça Hatun – Fahriye Evcen

Tuğrul Bey – Barış Bağcı

Nizamülmülk - Mehmet Özgür

Romen Diyojen – Sarp Levendoğlu

Tuğrul Bozan – Yurdaer Okur

Evdokya – Gizem Karaca

Çağrı Bey – Erdinç Gülener

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin bir sette çekildiği belirtilirken tam bölge belirtilmiyor.

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