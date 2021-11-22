Alparslan Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Dizi seti nerede?
Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam ekranlare geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Dizi seti nerede? Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan dizisi nerede çekiliyor? İşte Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları ve konusu...
Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekranların yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu nerede çekildiği merak ediliyor.Büyük Selçuklu nerede çekiliyor, hangi şehirde? Dizi seti nerede? önetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu'nun oyuncu kadrosu ve konusunu sizler için hazırladık.
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan haber sizdir.
Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları arasında Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Gizem Karaca, Sarp Levendoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
- Alparslan - Barış Arduç
- Akça Hatun – Fahriye Evcen
- Tuğrul Bey – Barış Bağcı
- Nizamülmülk - Mehmet Özgür
- Romen Diyojen – Sarp Levendoğlu
- Tuğrul Bozan – Yurdaer Okur
- Evdokya – Gizem Karaca
- Çağrı Bey – Erdinç Gülener
Dizinin bir sette çekildiği belirtilirken tam bölge belirtilmiyor.
Haberler.com - Gündem