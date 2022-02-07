Alparslan Büyük Selçuklu Batur Bey kimdir? Şahin Çelik kim, kaç yaşında, nereli? Alparslan Batur Bey gerçek adı nedir?

Alparslan Büyük Selçuklu Batur Bey kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sultan Alparslan dizisinde Alparslan'ı Barış Arduç oynamakta. Şahin Çelik oynayacak. Peki Batur Bey kimdir? Şahin Çelik'in rolü ne? Alparslan Büyük Selçuklu Şahin Çelik rolü nedir? Şahin Çelik kimdir? Şahin Çelik kaç yaşında, nereli? Şahin Çelik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BATUR BEY KİMDİR?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil olan Şahin Çelik'in bir oba beyini oynayacağı öğrenildi. Barış Arduç, Fahriye Evcen gibi ünlü isimlerin yer aldığı TRT'de yayınlanan Alparslan dizisine usta oyuncu Şahin Çelik de dahil oldu. Vaspurakan yakınlarındaki Batur Obası'nın beyidir. Şahin Çelik canlandırıyor.

ŞAHİN ÇELİK KİMDİR?

Şahin Çelik 1959 yılında dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun oldu. Daha Sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Birçok Tiyatro oyununda oynadı. Tiyatro aktörlüğünün yanı sıra meslek hayatı boyunca Sinema, Televizyon ve Seslendirme çalışmaları da yaptı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrolu sanatçısıdır.

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