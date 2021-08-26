Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
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Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu

Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle düşünce tekneler karaya oturdu.

MUŞ'ta Alparslan-1 Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle düşünce tekneler karaya oturdu. Çekilme nedeniyle baraj suyunun altındaki Erentepe ve Gülçimen köylerindeki bazı evlerin kalıntıları ile bir mezarlık da gün yüzüne çıktı.

Varto ve Bulanık ilçeleri arasında 2002 yılında hizmete alınan Alparslan-1 Barajı'nın suları kuraklık nedeniyle çekildi. Daha önce, 114 kilometrekarelik baraj gölünün altında kalan Erentepe ve Gülçimen köylerindeki bazı evlerin katıltıları ortaya çıktı. Suyun çekilmesiyle birlikte vatandaşlar, mezarlığa giderek yakınları için dua etti. Gölde yaşanan çekilme sonrası balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Çekilen alandaki toprakta da yarılmalar oluştuğu görüldü.

Baraj sularının ilk zamanlarda köy yolunun kıyısına kadar ulaştığını bu nedenle yeni bir yol yapıldığını anlatan köylülerden Mehmet Çiçek, "Şu an baktığımız zaman o sulardan hiçbir eser kalmadığını görüyoruz. Son 10 yıldır ilk defa baraj gölünü bu şekilde görüyorum. Kuraklık gerçekten memleketin her tarafında etkili olduğu gibi, şu anda da bizim bölgemizde, yaşadığımız coğrafyada da bunu hissedebiliyoruz, görebiliyoruz" dedi.

Barajın çekilmesiyle birlikte su altındaki evlerin ortaya çıktığını ifade eden Çiçek, "Baraj suları altında kalan köyler, evler, mezarlıklar gün yüzüne çıktı. Biz de bunu fırsat bilerek hem köylerimizi geziyor hem de mezarlıktaki yakınlarımıza dualar ediyoruz" diye konuştu. 


Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu
Alparslan-1 Barajı'ndaki tekneler karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral

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