Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi

Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi
Haberler.com - Haberler | Gündem

Alp Navruz ilk olarak Ceberrut filminde Mert olarak karşımıza çıktı. Ardından Arkadaşlar İyidir dizisi ile TV dizi sektörüne adım attı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Alp Navruz'un hayatı da merak konusu. Peki, Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi

Alp Navruz, TRT 1 ekranlarında canlandırdığı 'Cenk' karakteri ile hayran kitlesini giderek arttırdı. Elimi Bırak dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu hakkında hayranları tarafından birçok bilgi merak edilmektedir. Bunların başında özellikle 'Alp Navruz kaç yaşında' sorusu geliyor. İşte Alp Navruz kimdir sorusunun yanıtı ve ünlü ismin biyografisi.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

Alp Navruz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 23:18:46. #1.13#

title