Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi

Alp Navruz ilk olarak Ceberrut filminde Mert olarak karşımıza çıktı. Ardından Arkadaşlar İyidir dizisi ile TV dizi sektörüne adım attı. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Alp Navruz'un hayatı da merak konusu. Peki, Alp Navruz kimdir? Alp Navruz kaç yaşında, nereli? Alp Navruz biyografisi

Alp Navruz, TRT 1 ekranlarında canlandırdığı 'Cenk' karakteri ile hayran kitlesini giderek arttırdı. Elimi Bırak dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu hakkında hayranları tarafından birçok bilgi merak edilmektedir. Bunların başında özellikle 'Alp Navruz kaç yaşında' sorusu geliyor. İşte Alp Navruz kimdir sorusunun yanıtı ve ünlü ismin biyografisi.

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Alp Navruz 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Navruz, 1.85 metre boyunda ve Kova burcu. Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlayan genç oyuncu, modellik yaparken oyunculuk eğitimi almaya başladı. Sırasıyla Ceberrut Filmi ve Arkadaşlar iyidir'de (TV dizisi) rol aldı 3. projesi olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisi ise ona ün kazandırdı. Ardından halen devam etmekte olan Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelmeye başladı. Alina Boz ile başrolü paylaştığı dizide Cenk Çelen rolü ile çok sevildi.

Alp Navruz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Cenk) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Sinan Egemen) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Berke) (TV Dizisi)

2015 – Ceberrut (Mert) (Sinema Filmi)