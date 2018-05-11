Alp Kırşan'ın Şakası, Survivor Doktoru Metin Kuş'u Panikletti
TV8'in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor'da sunucu Alp Kırşan, yaptığı şakayla doktor Metin Kuş'a zor anlar yaşattı.
Reyting rekorları kıran Survivor'da baraka oyunu sonrası Ünlüler ve Gönüllüler, "Bil Bakalım" yarışmasında kozlarını paylaştı. Oyunun bir bölümünde Alp Kırşan, Metin Kuş'u ekranda göstermek için sakatlık şakası yaptı. Alp Kırşan'a diğer yarışmacılar da katıldı.
METİN KUŞ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Metin Kuş bir anda platforma atladı. Daha sonra Alp Kırşan bunun bir şaka olduğunu söyledi. Metin Kuş bir an evvel kameralardan kaçmaya çalışırken Alp Kırşan, Metin Kuş'un arkada neler çevirdiğini anlattı.
YORUMLAR (13)
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üzüldümCevap Yaz Yayından Kaldır
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Var mısın Yok musun''daki Hamdi beyle kutup ayısını yarıştırırsa belki reyting alır bundan gayrı :P:Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ne kaaaa komik ne kaaaa komikCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Tanru survivorda yarışasa byük reyting olurCevap Yaz 1 Yayından KaldırASD: sen hala ölmedın mı baba vanga :DYayından Kaldır