Alp Akar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın çocuğu Ali karakteri canlandıran Alp Akar izleyiciler tarafından çok araştırılmaktadır. Peki, Alp Akar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir?

Sadakatsiz dizisinde Asya ve Volkan'ın çocuğu Ali karakteri canlandıran Alp Akar izleyiciler tarafından çok araştırılmaktadır. Peki,Alp Akar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Alp Akar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALP AKAR KİMDİR?

Alp Akar, 27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Alp Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Remzi karakterine hayat veren Alp Akar, 1.52 metre boyunda, 40 kilo ve Balık burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

2020 -Sadakatsiz (Ali) (TV Dizisi)

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Remzi) (TV Dizisi)

2019 – Payitaht Abdülhamid (Şehzade Nureddin) (TV Dizisi)

2017-2018 – Bizim Hikaye (Fikret) (TV Dizisi)

2016 – Berzah: Cin Alemi (Sinema Filmi)

2016 – Vatanım Sensin (Küçük Salih) (TV Dizisi)

2016 – Çifte Saadet (Mert) (TV Dizisi)

2016 – Güldüy Güldüy (TV Dizisi)

2015 – Kertenkele (Sezgin) (TV Dizisi)

2015 – Ekonomi Tıkırında (Sinema Filmi)

2014 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Can) (TV Dizisi)

2013 – Hayat Dediğin (TV Dizisi)

2011 – Umutsuz Ev Kadınları (Çetin) (TV Dizisi)

2011 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2010 – Ezel (TV Dizisi)

2009 – Canım Ailem (TV Dizisi)