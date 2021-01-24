Almeda Abazi'den 22. hafta pozu

ALMEDA'NIN HEYECANI BÜYÜYOR

Doğacak kızına 'Alina' ismini vereceğini açıklayan Almeda Abazi, ayna karşısında verdiği bu pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Anne olmak için gün sayan 28 yaşındaki Abazi'nin karnı burnunda pozu takipçileri tarafından beğenildi.

"EN MUAZZAM HEDİYE"

Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olacağını, "En muazzam hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" sözleriyle duyurmuştu.

"İKİ NUMARALI BEBEK YÜKLENİYOR"

Abazi ise, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Almeda Abazi, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"BU SEFER ÇOK FARKLI"

Hamilelik süreciyle ilgili konuşan Abazi, şu ifadeleri kullanmıştı:

Hep diyorlardı; '4. ay geçince birden bulantın, halsizlik geçecek' diye ama inanmadım. Sanki hiç gitmeyecek gibime geliyordu. Ne olduysa 4.5 ay geçer geçmez şaka gibi durdu. Çok şükür daha iyiyim. Bu arada Efe'ye hamileyken hiç mide bulantısı ve herhangi bir sorun yaşamadığım için bu sefer çok farklı. Sanırım kız çocuğu olduğu için...

"ÇOCUKLARIMA YETEMEMEKTEN KORKUYORUM"

Almeda Abazi, bir takipçisinin "İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?" sorusuna şu şekilde yanıt vermişti:

Ahh, hem de nasıl... Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe'yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum.

Abazi, "İlk hamileliğinizde kilo alma hızınızla şimdiki arasında fark var mı?" sorusunu, "Şu an aynı gidiyoruz. Çünkü ilk hamileliğimde de hiç dikkat etmedim, bu sefer de...." şeklinde cevaplamıştı.

Almeda Abazi, bir hayranının "Efe ile doğacak çocuğunuzun yaş farkı çok az, büyütmekte zorluk çekebilirsin" sözleri üzerine, "Evet, 2 yaşında olmuş olacak Efe inşallah. Bu arada moral için de teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet