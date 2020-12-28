Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum!
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Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum!

28.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:01
Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum!

Zaman zaman zor bir hamilelik süreci geçiren Almeda sosyal medyada gelen soruları yanıtladı.

Zaman zaman zor bir hamilelik süreci geçiren Almeda sosyal medyada gelen soruları yanıtladı. Takipçilerinin sorularını tek tek cevaplayan güzel sunucu hamilelik süreciyle ilgili tüyolar da verdi.

Bir kız ismi düşündünüz mü?

Evet, haftaya açıklarım.

Kaç aylık hamilesin, bulantılar geçti mi?

Hep diyorlardı, '4. ay geçince birden bulantın, halsizlik geçecek' diye ama inanmadım sanki hiç gitmeyecek gibime geliyordu. Ne olduysa 4.5 ay geçer geçmez şaka gibi durdu! Çok şükür daha iyiyim. Bu arada Efe'ye hamileyken hiç mide bulantısı ve herhangi bir sorun yaşamadığım için bu sefer çok farklı. (Sanırım kız çocuğu olduğu için…)

İki bebek arasında kalmaktan, yetememekten korkmuyor musun?

Ah hem de nasıl! Sanırım bunu bütün anneler yaşıyormuş. Hatta bu yüzden Efe'yi şımartmaya başladım, istemeden. Suçluluk duygusu mu diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum.* İlk hamileliğinizde kilo alma hızınızla şimdiki arasında fark var mı?

Şu an aynı gidiyoruz. Çünkü ilk hamileliğimde de hiç dikkat etmedim, bu sefer de!

 Efe ile doğacak çocuğunuzun yaş farkı çok az, büyütmekte zorluk çekebilirsin!

Evet, 2 yaşında olmuş olacak Efe (İnşallah) bu arada moral için de teşekkür ederim!

Kaynak: Hürriyet

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