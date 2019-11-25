Almanya: Yavru köpeğin elini yaladığı yaşlı adam enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti
Almanya'da 63 yaşında bir adam köpeğinin elini yalaması sonrası enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeyinde Bremen'de yaşanan olayda doktorlar hastanın önce grip enfeksiyonu belirtileri gösterdiğini ancak daha sonra sağlık durumunun kan zehirlenmesine döndüğünü aktardı
25.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:54
Almanya'da 63 yaşında bir adam köpeğinin elini yalaması sonrası enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti.
Ülkenin kuzeyinde Bremen'de yaşanan olayda doktorlar hastanın önce grip enfeksiyonu belirtileri gösterdiğini ancak daha sonra vücudunda morluk ve kızarıklar ortaya çıkarak sağlık durumunun kan zehirlenmesi şekline döndüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com